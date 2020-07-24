Microsoft’tan beklentilerin üzerinde gelir: 38 milyar dolar

Microsoft, yılın ikinci çeyreğinde beklentileri aşan bir ekonomik performans sergiledi. CNN'de yer alan habere göre, bulut teknolojisi ve uzaktan çalışmaya yardımcı araçları sayesinde iyi bir dönem geçiren teknoloji devi, 38 milyar dolarlık gelir elde etti. Microsoft böylece salgına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 13 artırmayı başardı.

‘DİJİTAL YETENEKLERİNİ İNŞA EDENLER…'

İkinci çeyrekte hisse başına kazanç, analistlerin 1.34 dolarlık beklentisini aşarak 1.46 dolar olarak gerçekleşti. Şirket CEO'su Satya Nadella yaptığı açıklamada, “Son beş ay gösterdi ki teknoloji yoğunluğu, iş esnekliğinin anahtarı oldu. Kendi dijital yeteneklerini inşa eden kuruluşlar, hızla toparlanacak ve bu krizden daha güçlü bir şekilde çıkacak” ifadelerini kullandı.

Dünya çapında salgınla birlikte başlayan evden çalışma sisteminin devam edecek gibi görünmesi, Microsoft'un ‘akıllı bulut', ‘kişisel bilgisayar' ve verimlilik ve iş süreçleri' bölümleri üzerinde doping etkisi yarattı.

Şirketin verimlilik ve iş süreçleri bölümünün geliri bir önceki yıla göre yüzde 6 yükselerek 11.8 milyar dolara ulaştı. Bunda en büyük pay, Office 365 ticari satışlarının yüzde 19 artması. Akıllı bulut bölümünün geliri yüzde 17 artışla 13.4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, kişisel bilgisayarın satışları yüzde 14 yükselerek 12.9 milyar doları gördü.

İŞLETMELERİN LİSANS ALIMI YAVAŞLADI

Yine de beklentilerin altında kalan bölümler de var. Pazar lideri Amazon Web Services ile rekabet eden Microsoft'un bulut teknolojisi Azure, ilk çeyrekteki yüzde 59'luk büyüme performansının aşağısında kaldı. Azure, ikinci çeyrekte yüzde 47 büyüdü. Microsoft için bir diğer olumsuz gelişme ise küçük ve orta ölçekli işletmelerin lisans alımının yavaşlaması. Diğer yandan şirketin faaliyet giderleri de son çeyrekte yüzde 13 arttı. Microsoft, geçen 83 fiziki mağazasının tamamını kapatacağını duyurmuştu. Bu sayede 450 milyon dolar tasarruf sağlanması bekleniyor.