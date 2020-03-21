Migros 60 yaş üstünün internet siparişlerinden ücret almayacak

Migros, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne karşı karşı çalışanlarını ve müşterilerini korumak için önlemlerini en üst seviyeye taşıdı. Migros, Sanal Market'ten alışveriş yapan 60 yaş ve üstü kişilerin evden çıkmamaları için siparişlerini ücretsiz olarak evlerine götürme kararı aldı.

Müşterilerle yakın temasta olan çalışanlarına maske kullanımına başlayan Migros, ayrıca kasiyerler için siperlik uygulamasını deniyor.

Öte yandan CarrefourSA’da dün yaptığı açıklamada 60 yaş ve üzeri müşterileri için CarrefourSA, bulunduğu AVM’ler içerisinde yer alan mağazaları hariç geri kalan tüm mağazalarını bugün itibarıyla 08:00 – 09:00 saatleri arasında sadece bu yaş grubundaki müşterilerine açacağını duyurdu.