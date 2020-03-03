Migros bilançosunu açıkladı

Migros 2019’da 492 milyon lira zarar açıkladı. Yabancı para cinsi yüksek borcu bulunan şirketin bilançosu, kur hareketlerinden etkileniyor.

Şirket 2018 yılında da 836 milyon lira zarar etmişti.

Migros’un dün akşam KAP’a bildirdiği finansal sonuçlarına göre, 2019 yılında finansman giderleri 1.26 milyar lira olarak gerçekleşti. Hasılatı ise yüzde 24 artışla 23. 2 milyar lira oldu.

Migros yatırımcı sunumunda yer alan bilgiye göre, 2020 için %15-16 olan konsolide satış büyüme beklentisini %16-18’e yükselterek yukarı yönlü revize etti. Şirketin FAVÖK marjı beklentisi ise %8-8.5 seviyesinde öngörüldü.

Migros 2020’de 120 yeni mağaza açmayı planlarken; yatırım harcamalarının konsolide bazda yaklaşık 400 milyon lira olması bekleniyor. (REUTERS)