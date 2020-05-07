Migros ilk çeyrekte zarar açıkladı

Migros’un ilk çeyrek zararı geçen yılın aynı dönemine göre %41 düşüşle 136.3 milyon lira olurken; şirket gelirlerdeki güçlü artışın ardından 2020 için satış büyümesi beklentisini %19-21 olarak yukarı revize etti.

Migros’un dün akşam KAP'a açıkladığı finansal sonuçlara göre, ilk çeyrek satışları %31 artışla 6.43 milyar lira olarak gerçekleşti. Şirketin yatırımcı sunumunda yer alan bilgiye göre, finansal borçları ilk çeyrekte geçen yıl aynı döneme göre %7 civarı düşüşle 4.42 milyar liraya, net borcu ise %40 düşüşle 1.87 milyar liraya geriledi.

Migros ilk çeyrek sonuçlarının ardından 2020 satış beklentisinde de revizyona giderken; daha önce %16-18 olarak açıkladığı satış büyümesi beklentisini %19-21'e yükseltti. Şirket %8-8.5 VAFÖK marjı beklentisi ile yaklaşık 400 milyon lira yatırım ve 120 yeni mağaza hedefini ise korudu.

Migros KAP'a yaptığı bir diğer açıklama ile de, İstanbul Ataşehir’de bulunan gayrimenkulünün Koçak Gold Kuyumculuk'a satışının KDV hariç 206 milyon lira bedelle tamamlandığını duyurdu. Açıklamaya göre Migros, sattığı bu gayrimenkulde yer alan taşınmaz ve Migros mağazasını 20 yıl süreyle yeni mal sahibinden kiraladı. (REUTERS)