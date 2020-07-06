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Migros sanal market 81 ile ulaştı

Migros Sanal Market, coğrafi yaygınlığının artması ve Türkiye’nin her ilindeki müşterilere ulaşabilmesi için hizmet verdiği il sayısını Temmuz ayı itibarıyla 81’e çıkarttı.

15:36 -
Haberler Ekonomi
Migros sanal market 81 ile ulaştı

Migros, hız ve yaygınlığı artırmak için yatırımlarına devam ediyor. 23 yıl önce kurulan ve 2019 yılında hizmet verdiği il sayısını 2 katına çıkararak 58 ile ulaştıran Migros Sanal Market, 2020 yılında dijital altyapısını büyüterek Temmuz ayı itibarıyla 81 ile ulaştı.

Migros'un online operasyonları arasında Migros Sanal Market'in yanısıra, Macrocenter, Tazedirekt ve Migros Hemen bulunuyor.

Migros ayrıca, online hizmetlerinde süreçlerine destek olması için alışverişte teması minimuma indiren “Mağazadan Teslim” seçeneği de hayata geçirdi.

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