Migros sanal market 81 ile ulaştı

Migros, hız ve yaygınlığı artırmak için yatırımlarına devam ediyor. 23 yıl önce kurulan ve 2019 yılında hizmet verdiği il sayısını 2 katına çıkararak 58 ile ulaştıran Migros Sanal Market, 2020 yılında dijital altyapısını büyüterek Temmuz ayı itibarıyla 81 ile ulaştı.

Migros'un online operasyonları arasında Migros Sanal Market'in yanısıra, Macrocenter, Tazedirekt ve Migros Hemen bulunuyor.

Migros ayrıca, online hizmetlerinde süreçlerine destek olması için alışverişte teması minimuma indiren “Mağazadan Teslim” seçeneği de hayata geçirdi.

