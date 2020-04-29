Migros’tan online satış kapasitesini artırmak için yeni adım

Migros’tan yapılan açıklamaya göre, gölge mağazalar Migros’un sanal market hizmet kapasitesi 5 kat artacak. Migros Toptan ve E Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bartın, “Şu anda kapalı olan alışveriş merkezlerindeki belirli mağazalarımızı yalnızca Migros Sanal Market hizmeti sunan gölge mağazalara dönüştürdük. Dünyada gıda perakendesinde bir ilk olan bu yeni çalışma modeli müşterilerimizin sipariş teslimat sürelerini kısaltırken, hizmet kalitemizi ve ürün tedariğimizi kesintisiz olarak sürdürebilmemizi sağlıyor” dedi.

Bartın, “Fiziksel ve online satışı birlikte gerçekleştiren mağazalara kıyasla, gölge mağazalar daha fazla sipariş karşılama imkanıyla Migros Sanal Market hizmet kapasitesini 5 kat artıyor” diye konuştu. (REUTERS)