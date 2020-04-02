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Milli dayanışma kampanyasına yapılan bağış miktarı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' adlı milli dayanışma kampanyasına yapılan bağış miktarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı.

Sozcu.com.tr
00:01 -
Haberler Ekonomi
Milli dayanışma kampanyasına yapılan bağış miktarı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın corona virüsü salgını nedeniyle hafta başında duyurduğu Biz Bize Yeteriz Türkiyem bağış kampanyasına birçok şirket destek vermişti.

Bireysel olarak katılımın yanı sıra yüksek cirolu şirketlerin de destek verdiği bağış kampanyasına ne kadar bağış yapıldığı açıklandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan yaptığı duyuruda kampanyaya şimdiye kadar 552.529.912 milyon TL bağış yapıldığını açıkladı.

Altun şunları söyledi:

Cumhurbaşkanımızın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem“ çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyamızda şimdiye kadar 552.529.912₺ toplandı.

Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri http://bizbizeyeteriz.gov.tr sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz.

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Corona Cumhurbaşkanı Türkiye Ziraat Bankası
Son güncelleme: 00:08 02.04.2020
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