Milli dayanışma kampanyasında ne kadar toplandı? ‘Biz Biz Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına SMS ile nasıl bağış yapılır?

Geçtiğimiz günlerde corona virüsü salgınına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasında binlerce kişi katılarak milyonlarca lira toplandı. Kampanyada son rakam ise gece saatlerinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyada paylaştı. Milli dayanışma kampanyasında 1 Nisan itibariyle 552 milyon 529 bin 912 TL bağış toplandığı açıklandı. Kampanyaya katılım için yaklaşık 1 milyon 830 bin 79 kısa mesaj (sms) atıldığı öğrenildi. Peki milli dayanışma kampanyasına SMS ile nasıl bağış yapılır? İban numaraları nelerdir? İşte kampanyadan son rakamlar…

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASINDA SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın corona virüsü salgını nedeniyle hafta başında duyurduğu Biz Bize Yeteriz Türkiyem bağış kampanyasına birçok şirket destek vermişti.

Bireysel olarak katılımın yanı sıra yüksek cirolu şirketlerin de destek verdiği bağış kampanyasına ne kadar bağış yapıldığı açıklandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan yaptığı duyuruda kampanyaya şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 TL bağış yapıldığını açıkladı.

Ayrıca kampanyaya katılım için yaklaşık 1 milyon 830 bin 79 kısa mesaj (sms) atıldığı öğrenildi.

Altun şunları söyledi:

Cumhurbaşkanımızın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem“ çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyamızda şimdiye kadar 552.529.912₺ toplandı.

Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri http://bizbizeyeteriz.gov.tr sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz.

İBAN İLE NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

SMS İLE BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

“Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabilecekleri gibi Turkcell, Vodafone, Türk Telekom GSM operatörlerinin “8119 SMS” numarasına “KORONA” yazarak 10 TL karşılığında bağışta bulunabileceklerdir.

EN YÜKSEK İLK 10 BAĞIŞ

ZİRAAT FİNANS GRUBU: 62.300.000₺

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.: 56.000.000₺

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.AO.: 50.000.000₺

ETİ BAKIR ANONİM ŞİRKETİ: 24.000.000₺

CİHAN KAMER: 13.000.000₺

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ: 10.000.000₺

MAPA İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.: 10.000.000₺

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.: 7.000.000₺

DİCLE KÖK ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ: 7.000.000₺

OLTAN VE KÖLEOĞLU ELEKTRİK ENERJİ ÜRET. TİC AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERTUĞRUL DOĞAN: 5.000.061₺