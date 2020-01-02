Milli Piyango, Milli Piyango’ya çıktı!

Milli Piyango İdaresi kamu yönetiminde son yılbaşı çekilişini 31 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdi. 80 milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti.

Devlet ise iki günde Milli Piyango'dan bilet satışı ve satılmayan biletlere çıkan ikramiyeler harici 90 milyon TL kazandı. 2019 yılı çekilişinde ‘gerçek talihli' ortaya çıkmadı. Bilet mahkemelik oldu. Talihli ortaya çıkmayınca 31 Aralık akşamı 70 milyon TL’nin hazineye devredildiği açıklandı.

İKRAMİYELERDE VERGİ YOK

2020 yılı ikramiyesi ise İstanbul'da satılmayan bir çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango İdaresi'ne buradan da 20 milyon TL kaldı. Üstelik Milli Piyango'da herhangi bir vergi olmadığı için kamu bu ikramiyelerin devrinde vergi de ödemeyecek. İşletme hakkı özelleştirildiği için Milli Piyango'nun bir sonraki çekilişi Demirören-SİSAL ortaklığı tarafından gerçekleştirilecek.

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YILBAŞI 2020 BÜYÜK İKRAMİYE DÖRDE BÖLÜNDÜ

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, “1358490” numaralı çeyrek bilete isabet etti.

BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLLERE ÇIKTI?

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. Milli Piyango’nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, İzmir, Gaziantep, Bursa, İstanbul’da satılan biletlere çıktı.

Bursa’da satılan bilet İnegöl’de bulunan bir alışveriş merkezinden satıldığı öğrenildi. Aynı biletin seri numarası burada olduğu bilgisine ulaşılırken, şimdi herkes bileti alanı merak ediyor.