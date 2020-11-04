Milyonerler kulübüne 66 bin 800 kişi eklendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) türler itibarıyla mevduat verilerine göre, yurtiçinde yerleşik milyonerlerin sayısı 9 ayda 66 bin 800 kişi artarak, servetlerine 536 milyar 599 milyon lira daha eklendi. Böylece bankalarda 1 milyon TL ve üzeri mevduatı bulunan yurtiçinde yerleşik 268 bin 820 mudinin serveti yılbaşına göre yüzde 41.4 artışla 1 trilyon 831 milyar 726 milyon liraya çıktı.



SALGIN YARADI

2019'un aynı dönemindeki 24 bin 89 kişi ve 142 milyar 477 milyon liralık artışla kıyaslanınca, salgınla geçen 2020'deki hızlı zenginleşme dikkat çekiyor. Böylece 9 ayda yurtiçi yerleşiklerin hesaplarında biriken her 100 liralık servetin 64.6 lirası milyonerlerin cebine girmiş oldu. TL, döviz tevdiat ve kıymetli maden depo hesaplarında biriken toplam tasarruflar ise eylül itibarıyla 3 trilyon 218.7 milyar liraya ulaştı. Bu tutar 9 ayda 830 milyar 311 milyon liralık artışa işaret etti. Böylece milyonerlerin mevduat pastasından aldığı pay yüzde 56.9'a çıktı.

KİŞİ BAŞINA 11 MİLYON LİRA

İlk 9 ayda yurt içi yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 807 milyar 548 milyon lirası TL cinsi, 969 milyar 261 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 54 milyar 918 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurtiçi yerleşiklere yurtdışında yaşayan 32 bin 744 mudinin hesabındaki 127 milyarlık mevduat da eklendiğinde milyonerlerin sayısı 301 bin 564'e, mevduatların toplamı ise 1 trilyon 958 milyar 816 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat ise 11 milyon 420 bin 866 lira olarak hesaplandı.