Milyonerlerin serveti katlanıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ekim ayı verilerine göre Türkiye'de hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı 96 bin 784 arttı.

Yılın ilk 10 ayında milyonerlerin toplam mevduatı 2 trilyon lirayı aştı. Milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 398 bin lirayı buldu. 2019 sonunda 1.3 trilyon lira olan milyonerlerin mevduatı, yılın ilk 10 ayında 669 milyar 898 milyon lira arttı.

DÖVİZE YATIRIM ÖNE ÇIKTI

BDDK verilerine göre, yurtiçi yerleşik milyonerlerin mevduatlarının yaklaşık 797 milyar lirası TL hesaplarda, 1 trilyon 65 milyar liralık bölümü döviz hesaplarında, 62.1 milyar lirası ise altın hesaplarında tutuluyor.