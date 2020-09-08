Milyonlar işsiz kaldı, Forbes 400 zenginleri servetlerine servet kattı

En zengin ABD vatandaşlarının yer aldığı Forbes 400 listesi güncellendi. Buna göre Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, peş peşe üçüncü sene de listenin zirvesindeki yerini korudu. Forbes'a göre Bezos'un serveti bir yılda 114 milyar dolardan 179 milyar dolara yükseldi.

BEZOS'UN BOŞANDIĞI EŞİ SCOTT İSE 13. SIRADA

Microsoft'un kurucusu Bill Gates 111 milyar dolarla ikinci, Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg ise 85 milyar dolar ile üçüncü sırada yer alıyor. Bezos'un geçen sene boşandığı eşi MacKenzie Scott, sahip olduğu Amazon hisseleri sayesinde 57 milyar dolarlık mal varlığı ile listede 13. durumda.

Corona virüsü salgını tüm dünyaca olduğu gibi ABD ekonomisine de büyük zarar verdi. Salgın nedeniyle 1,8 milyon Amerikalı işini kaybetti. Buna rağmen en zengin ABD'lilerin serveti artmaya devam etti. Forbes 400 listesinin toplam mal varlığı geçen seneye oranla 240 milyar dolar yükselerek 3,2 trilyon dolara ulaştı!

TRUMP'IN SERVETİ 600 MİLYON DOLAR AZALDI

Forbes 400'e giren 18 yeni isimden biri, salgının yıldızlarından olan video konferans uygulaması Zoom'un CEO'su Eric Yuan. Yuan, 11 milyar dolarlık servetiyle listeye 43. sıradan giriş yaptı. Forbes 400'ün kaybedenleri arasında en dikkat çeken isim ise ABD Başkanı Donald Trump. Salgın nedeniyle Trump'ın sahibi olduğu ofislere, otellere ve tatil köylerine olan talep dibe vurdu. Bunun sonucunda ABD Başkanı'nın serveti 3,1 milyar dolardan 2,5 milyar dolara düştü. Donald Trump sıralamada ise 275'ten 352'ye geriledi.