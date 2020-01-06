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Moody’s: ABD-İran gerginliği ekonomideki riskleri artırıyor

Moody's Investor Service, ABD ile İran arasında giderek tırmanan gerginliklerin, küresel ekonomide riskleri artırdığı uyarısı yaptı.

16:52 -
Haberler Ekonomi
Moody’s: ABD-İran gerginliği ekonomideki riskleri artırıyor

Moody’s’in bugün açıkladığı raporda, Washington ve Tahran’ın gerginliği askeri düzeylere kadar tırmandırmayacağına ilişkin öngörüleri korudukları vurgulansa da, bu durumun belirsizlikleri artırdığına ve bunun da özellikle petrol ve doğalgaz endüstrilerini olumsuz etkilediğine dikkat çekildi ve şöyle denildi:

“Uzun sürecek bir anlaşmazlık durumu, ekonomik faaliyet ve finansal koşulları zorlaştıran şok etkisi yaratarak, geniş anlamda küresel ekonomi üzerinde olumsuzluklara neden olabilir. Kritik altyapı üzerinde oluşacak hasarlar ve ticarette geçici bozulma, finans dışı şirketleri olumsuz etkileyecektir.”

Raporda ayrıca, bu süreçten özellikle hidrokarbon bazlı endüstrilerin olumsuz etkileneceğine dikkat çekildi. (DHA)

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