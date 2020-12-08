Moody’s’den Türkiye ekonomisine ilişkin açıklama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türk hükümetinin, ekonomi yönetiminin yaptığı politika değişikliklerine rağmen, kredi notu, kredibilite konusunda zorlukların devam edeceğini bildirdi.

Moody’s yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin daha ortodoks parasal ve mali politikaya doğru yönelmesinin pozitif olduğunu belirtirken, “Ancak, politikalar uzun vadede devam ettirilmedikçe, bu oldukça belirsiz, yapısal değişim muhtemel değil.” ifadelerini kullandı.

CUMA GÜNÜ PAS GEÇTİ

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurmuştu.

Moody's takviminde Türkiye'nin kredi notuyla ilgili değerlendirme için 4 Aralık tarihi verilmişti ancak kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

11 EYLÜL'DE NOTU DÜŞÜRMÜŞTÜ

Kuruluş, daha önce de takviminde yer alan 5 Haziran tarihinde Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapmamış ancak 11 Eylül'de sürpriz bir kararla takvim dışı bir değerlendirmeye giderek Türkiye'nin kredi notunu ‘B1'den ‘B2'ye düşürmüş ve not görünümünü ‘negatif' olarak bırakmıştı.

Yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altındaki B2 notu, Türkiye tarihinin en düşük notu. 2001 krizi sırasında bile bu not seviyesi görülmemişti.