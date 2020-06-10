Muharrem İnce işsizlik rakamlarını yorumladı

İşsizlik Mart döneminde Şubat dönemine göre 0,4 puan azalarak yüzde 13,2 olarak gerçekleşti. Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısı 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu.

CHP’li Muharrem İnce işsizlik rakamları hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

“Aynı anda hem işsizlik azalmış, hem istihdam edilen kişi sayısı azalmış” diyen Muharrem İnce, “Hem işsizliği hem istihdamı aynı anda düşürme başarısı gösteren ekonomi yönetimini kutluyorum. Hem çalışmayan hem de işsiz sayılmayan bu insanlar nereye gitti?” ifadelerini kullandı.

Mart ayı işsizlik verileri açıklandı. Aynı anda hem işsizlik azalmış, hem istihdam edilen kişi sayısı azalmış. Hem işsizliği hem istihdamı aynı anda düşürme başarısı gösteren ekonomi yönetimini kutluyorum. Hem çalışmayan hem de işsiz sayılmayan bu insanlar nereye gitti? — Muharrem İNCE (@vekilince) June 10, 2020

TÜİK BÖLGE MÜDÜRLERİNİN GÖREVDEN ALINMASINI ELEŞTİRMİŞTİ

TÜİK bölge müdürlerinin görevlerinden alınmasını sosyal medya üzerinden eleştiren CHP Yalova eski milletvekili Muharrem İnce, “TÜİK’te 10 bölge müdürü görevden alınmış. Enflasyonda, işsizlikte, büyümede cici rakamlar geliyor” ifadelerini kullandı.