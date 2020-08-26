Müjde çok ama kasa da para yok

Hükümet ekonomideki sıkıntılar karşısında müjdeler açıklarken, devletin kasasında para kalmadığını gözler önüne seren yeni bir belge ortaya çıktı. Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile AKP Eskişehir milletvekilleri ve AKP il başkanına birer mektup gönderip, kamu hastanelerinin medikal şirketlerine para ödeyemediğini bildirdi. Kamu hastanelerine sattıkları tıbbi malzeme, protez, ortez, laboratuvar ekipmanı gibi ürünlerin parasının sözleşme gereği en geç 120 ila 200 gün içinde ödenmesi gerektiğini hatırlatan Güler, “Ancak son 6 aylık süreçte kamu hastanelerimiz ödemeleri ne yazık ki 400 günü aşan belirsiz sürelere uzatıyor. Son derece stratejik olan sektör, faaliyetlerini sürdüremez noktaya geldi” dedi.

Kamu hastaneleri tıbbi malzeme ve protez gibi ürünlerin parasını en geç 120-200 gün içinde ödemesi gerekirken 6 aydır 400 günü aşan belirsiz sürelere uzatıyorlar.

150 ŞİRKET ZORDA

Metin Güler, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya yazdığı mektubun aynısını AKP Eskişehir milletvekilleri Prof. Nabi Avcı ve Prof. Emine Nur Günay ile AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'a da gönderdi. Mektubunda, hastanelerin ihtiyaç duyduğu ilaç dışı tıbbi malzeme, protez, ortez, laboratuvar ekipmanı gibi ürün ve hizmetleri Kamu İhale Kanunu kapsamında özel sektörden tedarik ettiğini hatırlatan Güler, ancak uzun süredir ödemelerde yaşanan problemlerin 150'ye yakın ETO üyesi firmayı ve stratejik konumdaki sektörü faaliyetlerini sürdüremez noktaya getirdiğini anlattı.

TÜM İLLERDE SORUN YAŞANIYOR

Özel sektörün işlettiği şehir hastaneleri kamu kaynaklarını adeta tüketirken, kamunun kendi işlettiği hastanelerde yaşanan nakit sıkıntısı daha önce de SÖZCÜ tarafından gündeme getirilmişti. Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler'in Eskişehir için hükümete ilettiği sıkıntıların aynı şekilde diğer illerde de yaşandığı belirtiliyor.