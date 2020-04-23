Murat Muratoğlu: “Türkiye’de şampuana bile verilecek fazladan dolar yok”

21 Nisan'dan itibaren birtakım ürünlere konan ek vergi ile devletin gelir elde etmeye çalışmadığını, zaten bu ürünlerden alınan vergiye şu anda devletin ihtiyacının olmadığını belirten Murat Muratoğlu, devletin şu aşamada pek çok gelirden vazgeçtiğini hatırlattı.

Muratoğlu, devletin gelirinin şampuan, parfüm, diş ipi gibi ürünlerin vergilerinden ziyade iş yerlerinden aldığı vergiler olduğunu, pek çok iş yerinin şu an çalışmaması sebebiyle devletin vergi toplayamadığını, bunun karşılığında da para bastığını söyledi.

“GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN TÜRKİYE'YE HİÇBİR FAYDASI YOK”

Muratoğlu, devletin bu mallara da belli bir oranda vergi uygulayabilecek kadar Gümrük Birliği'nde inisiyatifi olduğunu, bunun yanı sıra Gümrük Birliği'nin şu aşamada Türkiye'ye hiç faydalı olmadığını, bu sebepten de yeni bir anlaşma yapılmaya çalışıldığını, bunun da dört-beş yıldır dile getirildiğini, Avrupa'nın bu anlaşmaya yanaşmadığını söyledi.

EKONOMİ NEREYE GİDİYOR?

Nevşin Mengü'nün “Reuters'ta da yayınlanan bir ankette Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde sekiz küçüleceğine yönelik bir öngörü olduğunu” hatırlatması üzerine Muratoğlu bu durumu “Acı gerçek” olarak tanımladı.

Türkiye'nin iki önemli girdisi olduğunu söyleyen Muratoğlu, bunlardan birinin turizm olduğunu, pandemi dolayısıyla da kimsenin yurt dışında tatil planı yapmayacağını belirtti. Bu yıl turizmden 40 milyar doların beklendiğini söyleyen Muratoğlu, “Bunun 25-30 milyar dolarını sileceğiz kuvvetle muhtemel” dedi.

DOLARIN YÜKSELİŞİ

Merkez Bankası'nın TL'nin değer kaybetmemesi için 60 milyon dolar sattığını, yine de TL'nin değer kaybetmesinin önüne geçemediğini belirten ekonomist Muratoğlu, diğer pek çok ülkenin bu tür müdahalelerde bulunmadığı halde TL'nin onlarla aynı oranda değerinin düştüğünü söyledi.