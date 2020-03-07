Murat Ülker kimdir? Murat Ülker kaç yaşında?

Murat Ülker, Kırım Aluşta asıllıdır. Ailesi “Devletler” adıyla bilinirdi. Dedesi Hacı İslam Efendi, Fatih Medresesi mezunu bir muallimdi. İşte Murat Ülker hakkında merak edilenler…

MURAT ÜLKER KİMDİR?

Türkiye'nin en zengin insanlarından biri olan Murat Ülker 21 Mart 1959'da doğmuştur. Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlamış ve Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

1982 yılında iş hayatına atılan Murat Ülker, yurt dışında AIB College of Business ve ZDS gibi okullarda eğitim gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Continental Baking şirketinde staj yaptı.

Yıldız Holding'te ilk görevine 1984 yılında Kontrol Koordinatörü olarak başladı. İlerleyen yıllarda İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve ardından Genel Müdürlük görevlerini üstlendi.

2000 yılında Yıldız Holding İcra Kurulu Başkanlığını üstlenen Ülker, 2008 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığına geçmiştir. 20 yılın ardından görevini yeğeni Ali Ülker'e devretmiştir.

Murat Ülker, Kırım Aluşta asıllıdır. Ailesi “Devletler” adıyla bilinirdi. Dedesi Hacı İslam Efendi, Fatih Medresesi mezunu bir muallimdi. Trakya'da yine Kırımlı bir göçmenle evlenen Hacı İslam Efendi, Tekirdağ'ın Saray'da görev yaparken Balkan Savaşları dolayısıyla İstanbul'a, oradan da Kırımdaki yurtlarına geri döndü.

Babası Sabri Ülker de 1920 yılında Aluşta'nın Korbek köyünde doğmuştur. Aile, Sovyetler Birliğinin kurulması ile birlikte Müslümanlara yapılan baskılar nedeniyle 1929'da İstanbula göç etmiştir.

1940'lı yıllarda babası Sabri ve amcası Asım'ın girişimciliği ile temelleri atılan şekerlemecilik işi, 1944'te ürettikleri bisküviye Ülker adını vermeleri ile gelişerek devam etmiş ve daha sonra Yıldız Holding'e dönüşmüştür. Bu arada, markaları “Ülker” namıyla iş çevrelerinde tanındıklarından dolayı iltibasları gidermek için 1954'te ailenin evvelce Berksan olan soyadı değiştirilmiştir.

Murat Ülker, Sabri Ülker'in 3 çocuğunun en küçüğüdür. Tıp doktoru Prof. Asaf Ataseven'in kızı Betül Ataseven ile evlidir. Yahya (d. 1993) ve ikiz Mustafa ile Fatih (d. 2000) adlı üç oğlu vardır. Yahya, Koç Üniversitesinde ekonomi-işletme tahsili yapmakta iken; Mustafa Özel Üsküdar Amerikan Lisesi'nde ve Fatih Özel Sev Amerikan Koleji'nde, eğitim görmektedir.

Ablası Ahsen, (d. 1950) Ülker yöneticisi Orhan Özokur ile evli olup; Ali, Ömer ve Ahmet adlı evlatlara sahiptir. Ağabeyi Ali, (d. 1954) henüz 9 yaşında geçirdiği bir ev kazasında vefat etmiştir.Ailenin tek erkek varisi olarak babasının yerine geçmiştir. Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile liseden sınıf arkadaşıdır.

Hobileri arasında ailesiyle seyahat etmek ve yelken olan Murat Ülker, sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullanıyor. Ülker'in ayrıca hat sanatı ve modern resim de dahil olmak üzere geniş bir sanat koleksiyonu bulunuyor.

Spora, özellikle basketbola ilgi ve desteği ile tanınan Murat Ülker, 1993'te Ülkerspor Basketbol Kulübü'nün kurulmasında faal bir rol oynamıştır. Ülkerspor, 2006'da Fenerbahçe ile birleşinceye kadar pek çok genç yetenek yetiştirmiş; 4 şampiyonluk, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Kupası, ayrıca Avrupa'da Şampiyon Kulüpler Kupası ve Koraç Kupasında çeyrek final gibi başarılara imza atmıştır.

Murat Ülker, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun isim haklarını 10 yıllığına devralarak Fenerbahçe'ye; basketbol takımının yanında futbol takımına da desteğini sürdürürken; Beşiktaş ve Galatasaray'dan desteğini çekmiştir. Murat Ülker İngilizce ve Almanca bilmektedir.