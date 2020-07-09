Musk, 1.8 milyar dolarlık prime çok yakın!

Tesla CEO'su Elon Musk, 2018'de hissedarlarla yaptığı anlaşmayla maaş almamayı kabul etmişti. Anlaşmaya göre Musk, koyulan belli hedeflere ulaşıldığında, performans primleri alacaktı. Ancak Musk'a nakit para değil şirket hissesi veriliyor. Ünlü iş insanı, mayıs ayında, şirketin altı aylık ortalama değeri 100 milyar dolara ulaşınca, ilk primine hak kazanmıştı.

KRİTER, ALTI AYLIK ORTALAMA DEĞER

Business Insider'da yer alan habere göre Elon Musk, 1.8 milyar dolarlık ikinci primini kazanmaya çok yakın. Tesla'nın hisselerindeki müthiş artış, şirketin piyasa değerini 259 milyar dolara ulaştırdı. Elon Musk için önemli olan ise altı aylık ortalama değer… Bu rakam şu anda 138 milyar dolar. Musk, altı aylık ortalama değer 150 milyar dolara ulaştığında ikinci performans ikramiyesini almaya hak kazanacak.

ÖDEMELER PARAYLA DEĞİL HİSSEYLE

Elon Musk'a, belirlenen hedeflere her ulaşıldığında 350 dolardan 1 milyon 690 bin Tesla hissesi alma hakkı veriliyor. Şu anda Tesla hisselerinin 1.397 dolardan işlem gördüğü düşünülürse, Musk, iki ikramiyede toplam 3 milyar 500 milyon dolardan fazla kazanmış olacak. Bu da ikramiye başına yaklaşık 1 milyar 600 milyon dolar ediyor. Ancak anlaşma gereği Elon Musk, aldığı bu hisseleri en az 5 yıl elinde tutmak zorunda.

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