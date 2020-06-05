Musk: Amazon’la yolları ayırma zamanı geldi

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, ilginç tweetler atmaya devam ediyor. Musk'ın hedefinde bu kez Amazon ve CEO'su Jeff Bezos vardı.

CNBC'de yer alan habere göre yazar Alex Berenson, corona virüsüyle ilgili yazdığı kitabının, şirket yönergelerine uymadığı gerekçesiyle Amazon'da satılmayacağını duyurdu. Musk, kendisi gibi salgın nedeniyle karantina uygulamasının yanlış olduğunu düşünen Berenson'a karşı sansür uygulandığını düşünerek harekete geçti.

‘BU ÇILGINLIK JEFF BEZOS'



Ünlü iş insanı önce Amazon'un CEO'su Jeff Bezos' u etiketleyerek, “Bu çılgınlık” diye yazdı. Elon Musk daha sonra, “Monopoli (tekelleşme) yanlıştır. Artık Amazon'la yolları ayırma zamanı geldi” şeklinde tweet attı.

Kısa süre sonra Amazon'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Söz konusu kitabın yanlışlıkla satıştan çıkartıldığı, yeniden listeye eklendiği ve yazar Berenson'a gerekli bilginin verildiği duyuruldu.

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TESLA TWEETİNE CEZA

Musk, insanların eve kapatılmasının faşistçe bir davranış olduğu yönünde attığı tweetle gündeme oturmuştu. Ünlü iş insanı, kendi şirketi Tesla hisselerinin çok yüksek olduğu tweetiyle, firma hisselerindeki milyarlarca dolarlık değer kaybına da neden olmuştu.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, bu mesajı nedeniyle Tesla ve Elon Musk'a ayrı ayrı 20 milyon dolar ceza kesti. Bu olay sonrası Musk, tweetlerini yayınlamadan önce başka bir yöneticiye inceletmeyi kabul etti.