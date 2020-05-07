Musk cezayı göze aldı! Fabrikayı açabilir

Karantina uygulaması için ‘faşizm' benzetmesi yaparak olay yaratan Elon Musk, yine ses getirecek bir harekete imza atmaya hazırlanıyor. Musk'ın CEO'su olduğu Tesla, karantinanın uygulandığı California eyaletindeki fabrikasını yeniden faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

San Francisco Chronicle'da yer alan habere göre bazı işçiler, çarşamba gününden beri fabrikaya gitmeye başladı. Bu kişiler, tesisi ek güvenlik önlemleriyle yeniden faaliyete geçirmeye hazır hale getirmek için çalışıyor.

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ZORUNLU İHTİYAÇLARA ONAY, ARABAYA YASAK



California Valisi Gavin Newsom, bazı perakende üreticileri ve işletmelerinin hafta sonundan itibaren yeniden faaliyete geçebileceklerini, yine de son kararı yerel yetkililerin vereceğini söylemişti. Ancak vali, üretim konusunda zorunlu ihtiyaçları kastetti, araba üretilmesini değil.

‘KARANTİNA KURALLARI DEVAM EDİYOR'



Tesla fabrikasının bulunduğu Fremont, Alameda'da bu ayın sonuna kadar karantina uygulamaları devam edecek. Alameda, vali Newsom'un bazı sektörlerin yeniden açılabileceği söyleminin uygulanıp uygulanmayacağına bile henüz karar vermedi.

Fremont Polis Departmanı Sözcüsü Geneva Bosques, “Uygulanan karantina kurallarında bir değişiklik yok. Montaj hattının işlemeye başlaması, kuralların ihlali anlamına gelir” açıklamasını yaptı. Bosques, Tesla'nın yeniden açılmak için hazırlanmasına şaşırmadığını söyledi.

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MUSK'IN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ



Eğer fabrikada, zorunlu ihtiyaç olarak görülmeyen araba üretimine yönelik çalışma yapılırsa, kuralları ihlal ettiği için Tesla'ya ciddi bir yaptırım uygulanması bekleniyor. Elon Musk'ın bunu göze alarak Tesla'yı yeniden faaliyete geçireceği öne sürüldü.

Musk, karantina uygulaması için ‘faşizm' benzetmesi yaparak, “Açıkçası insanların anayasal haklarına karşı evlerinde zorla hapsedildiğini düşünüyorum” demiş ve bu sözleri tepki çekmişti.