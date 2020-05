Elon Musk yine gündem oldu! Eşyalarını satıyor

Son dönemde sosyal medya hesabı üzerinden corona virüsü tedbirlerinin kaldırılması yönünde yaptığı çağrı ile tepki çeken Tesla ve SpaceX Ceo’su Elon Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı yeni paylaşımla yine gündem oldu.

Musk, söz konusu paylaşımında neredeyse tüm eşyalarını satacağını ve artık ev sahibi olmayacağını açıkladı.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.

