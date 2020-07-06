Musk şimdi de şort işine girdi!

Dünyanın en değerli otomobil üreticisi olarak Toyota’yı geride bırakan ve araç satışları beklentileri aşan Tesla, kırmızı saten şort satmaya başlayarak şirketin hisselerini açığa satanları tiye aldı.

Bir hisseyi değer kaybedeceğini düşünerek sattıktan sonra düşük fiyattan geri toplamak, yani açığa satış İngilizce’de “short selling” olarak ifade ediliyor.

CEO Elon Musk Pazar günü Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Sınırlı sayıda short şortumuz gelmiştir” dedi.

Tesla’nın web sitesindeki “kısa şortlar”, altın desenli ve arkasında altın rengi bir “S3XY” işlemesi yer alıyor. Harfler şirketin ürettiği araç modellerini temsil ediyor.

Şortların satış fiyatı 69.420 dolar. Son üç rakam Musk’ın 2018’de paylaştığı, Tesla’yı hisse başı 420 dolar karşılığı borsadan çıkarmayı düşündüğünü tweet’lere gönderme yapıyor.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI POZİSYONUNU BIRAKMIŞTI

Söz konusu tweet Musk’ın ABD sermaye piyasası kurumu ile arasında sorunlara neden olmuş ve Musk’ın Tesla’daki yönetim kurulu başkanlığı pozisyonundan vazgeçmek zorunda kalmıştı.

Tesla’nın hisseleri bu yıl 1,200 doların biraz üzerine çıkarak neredeyse üç katlık bir yükselme gösterdi. İkinci çeyrekte 90,000’den fazla elektrikli otomobil satan Tesla koronavirüs kaynaklı karantinadan diğer otomobil üreticileri gibi etkilenmedi.

Ürün açıklamasında, “Rüzgar gibi koşun ya da Liberace gibi eğlendirin” ve “Kapanış zilinden gelen olağanüstü konforun tadını çıkarın” ifadeleri yer alıyor. (REUTERS)