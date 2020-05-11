Musk’ın sözlerine sert tepki

Elon Musk, başından beri karantina uygulamasına karşı. Musk, insanların zorla evde tutulmalarının faşizan bir davranış olduğunu söylemişti.

Ünlü iş insanı bu kez Tesla'nın California'daki fabrikasını, yasak olmasına rağmen açmak istemesiyle tartışma konusu oldu. Eyalette bazı yerlerde 7 Mayıs'tan itibaren üretim yerleri çalışmaya başladı. Ancak Tesla'nın fabrikasının bulunduğu Alameda'da karantina uygulaması sürüyor.

‘SEÇİLMEMİŞ, CAHİL, GEÇİCİ GÖREVLİ!'

Musk, konuyla ilgili olarak, “Tesla, derhal Alameda bölgesine dava açıyor. Alameda'nın seçilmemiş ve cahil ‘geçici' sağlık görevlisi, ABD başkanına, California valisine, anayasal özgürlüklerimize aykırı davranıyor. Açıkçası bu son noktaydı. Tesla'nın merkezini Teksas Nevada'ya taşımak için çalışmalara başlayacağız. Alameda'daki fabrikanın kalıp kalmayacağı ise yaşanacak gelişmelere bağlı. Biz, California'daki son araç fabrikasıyız” ifadelerini kullandı. Tesla'nın bölge yönetimine dava açıp açmadığı henüz belli değil.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Elon Musk'ın son çıkışına sert bir tepki geldi. California Eyalet Meclisi'nin San Diego'lu Demokrat üyesi Lorena Gonzalez attığı tweette, “S….. git Elon Musk” diye yazdı! Gonzalez'in bu tweeti binlerce beğeni aldı. Meclis üyesi, Musk ile ilgili başka yorum yapmak istemedi.