Musk’tan Tesla çalışanlarına ‘tebrik’ mektubu

Tesla CEO'su Elon Musk, şirkette çalışan on binlerce kişiye mektup gönderdi. Musk, mektubunda, “Özellikle bu kadar zor zamanlarda işleri böyle yürütmeniz inanılmaz. Sizinle çalıştığım için çok gururluyum” ifadeleri yer aldı.

CNBC'deki habere göre bu mektup, corona virüsü salgınının etkilerinin en çok hissedildiği dönem olmasına rağmen, Tesla için yılın ikinci çeyreğinde de işlerin yolunda gittiğinin bir göstergesi. Şirket, kısa süre içerisinde bu periyotta ne kadar araç teslimatı yaptığını açıklayacak. Bu konuda 39 binden 86 bine kadar değişen bir aralıkta tahminlerde bulunuldu. Sektörün en önemli analiz firmalarından FactSeat'e göre ise 1 Temmuz itibariyle Tesla 72 bin araç teslimatı gerçekleştirdi.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ OTOMOBİL MARKASI

Corona virüsü salgınıyla birlikte birçok üründe olduğu gibi otomobil satışları da düştü. Ayrıca Tesla'nın California'daki fabrikası da bir süre kapalı kaldı. Şirket, araçlarına olan talebi artırmak için Kuzey Amerika'da yüzde 6 indirim yaptı. Çin'de ise Şangay'daki fabrikanın kısa sürede yeniden faaliyete geçmesinin ardından fiyatları bir miktar düşürdü. Salgın sürecinde beklenenden az yara alan Tesla, hisselerinin dün rekor kırmasıyla birlikte 208 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en değerli otomobil markası haline geldi.

DÖRT EVİNİ DAHA SATIYOR

Elon Musk, 1 Mayıs'ta attığı tweette tüm fiziksel varlıklarını satacağını, ev sahibi bile olmayacağını açıklamıştı. Musk, eyleme geçme konusunda fazla beklemedi. Los Angeles, Bel-Air'deki malikanesini 29 milyon dolara satan ünlü iş insanı, hızla gayrimenkullerini elden çıkarmaya devam ediyor.

Musk'ın son olarak yine Los Angeles'ta yer alan dört evini 62.5 milyon dolar karşılığında ünlü mimar Ardie Tavangarian'a satmak için anlaşmaya vardığı açıklandı. Tavangarian, aldığı gayrimenkulleri yeniden tasarlayıp yüksek bedellere satmasıyla biliniyor.