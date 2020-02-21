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Müze Kart’a indirimden sonra müze ücretlerine zam

Müze ve ören yerlerine yapılan yeni zamla birlikte Ayasofya'ya giriş ücreti 72 TL'den 100 TL'ye çıktı. Müze Kart ise 1 Mart'tan itibaren 70 TL'den 60 TL'ye iniyor.

Sozcu.com.tr
14:43 -
Haberler Ekonomi
Müze Kart’a indirimden sonra müze ücretlerine zam

Müze ve ören yeri ücretlerine zammın üzerinden bir yıl geçmeden bir zam daha yapıldı.

TÜRSAB'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre 1 Mart tarihinden itibaren Ayasofya'ya giriş ücretine yüzde 38 zam yapılarak ücret 72 TL'den 100 TL'ye çıktı.

Öte yandan Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı dahil Türkiye genelinde 300 müzeye giriş imkanı sağlayan Müze Kart ise 1 Mart’tan itibaren 70 TL yerine 60 TL’ye satılacak.

Zam büyük ölçüde kafileler için ziyaretler düzenleyen turizm şirketlerini ilgilendiriyor.

AYRINTILAR GELİYOR…

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Son güncelleme: 14:51 21.02.2020
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