Nakdi ücret desteği için son tarih ne zaman?

Nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre ayın ilk 10 gününde hesaplara geçiyor. Nakdi ücret desteği parası almaya hak kazananlar günlük 39,24 TL ödeme alıyor.

AYLIK NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Günlük 39,24 TL'lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI İLE BİRLİKTE UZATILDI

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı, bu sayede nakti ücret desteği süresi de uzatılmış oldu.