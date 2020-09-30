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Nakdi ücret desteği için ödeme tarihleri belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izne ayrılan kimselere verilen nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Ekim’de başlayacağını duyurdu.

10:24 -
Haberler Ekonomi
Nakdi ücret desteği için ödeme tarihleri belli oldu

Eylül ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Ekim'de tamamlanmış olacak.

Bakan Selçuk, “Nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Ekim´de, 6-8 olanlara 9 Ekim´de yapılacak” dedi.

Öte yandan sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri, PTT aracılığıyla yapılacak.

NAKDİ DESTEK ÜCRETİ (ÜCRETSİZ İZİN) NE KADAR?

Günlük 39,24 TL’lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL’lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek.

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Son güncelleme: 10:30 30.09.2020
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