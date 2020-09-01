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Nakdi ücret desteği ödemeleri başlıyor

Ücretsiz izne çıkarılan veya pandemi dolayısıyla işini kaybedip işsizlik maaşı almaya hak kazanmamış kişilere ödenen Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül’de başlıyor.

Sozcu.com.tr
09:54 -
Haberler Ekonomi
Nakdi ücret desteği ödemeleri başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin 1070 TL’lik Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başlayacağını duyurdu.

Ödemelerin 8 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacağını açıklayan Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsattı. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak” ifadelerini kullandı.

aile banka işsizlik maaşı
Son güncelleme: 09:55 01.09.2020
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