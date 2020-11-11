Nakdi ücret desteği yatırıldı mı, ne zaman sona eriyor?

Ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ödenen nakdi destek ödemesi her ayın ilk haftalarında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor. Bu ayın ödemeleri 9-10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ KASIM AYINDA YATTI MI?

Ekim ayına ait nakdi ücret desteği Kasım ayında yattı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9-10 Kasım'da yapılmaya başladığını bildirdi.

İBAN'ı kayıtlı olmayan hak sahipleri paralarını PTT şubelerinden alacak.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI İLE BİRLİKTE UZATILDI

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı, bu sayede nakti ücret desteği süresi de uzatılmış oldu.

Son açıklamaya göre ödemeler 17 Kasım 2020 tarihine kadar sürecek.

NAKDİ DESTEK ÜCRETİ (ÜCRETSİZ İZİN) NE KADAR?

Günlük 39,24 TL'lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Ücretsiz izne çıkartılanların nakdi ücret desteğinden yararlanabilmesi için başvurular SGK’nın işveren sistemi üzerinden (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) işverence yapılacak.

İşsiz kalanlar ise başvurularını İŞKUR’un internet sitesi üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr ) yapacaklar. İşsizlik maaşı çıkmayanlara doğrudan nakdi ücret desteği verilecek.