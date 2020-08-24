Nakit döviz çekiminden alınan komisyon kaldırıldı

Bankalar bu sabahtan itibaren nakit döviz çekimlerinde aldığı komisyon uygulamasını kaldırdı. Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre; Artık vatandaşlar bankalardan kendi hesabında duran dövizi çektiğinde komisyon ödemiyor. Yaklaşık 3 hafta önce bankaların talebi ile Merkez Bankası’nın nakit döviz işlemlerinden komisyon alınmasının yolunu açmak için düzenleme yapmıştı. Düzenlemeye göre bankaların müşterilerinin efektif yani nakit döviz çekimleri komisyon alınacak işlemler arasında sayılmıştı. Ancak bu düzenleme tartışma yaratmıştı. Bazı hukukçular bankaların vatandaştan komisyon alabilmek için önceden bilgilendirme yapma zorunluluğu olduğunu belirterek ancak bundan sonraki süreçte bankada dövizini değerlendirenler için bilgilendirme yapıldıktan sonra Merkez’in yeni düzenlemesinin geçerli olabileceğini belirtmişlerdi.

UYARI GELMİŞ OLABİLİR

Bankacılar ve banka hukukçuları ise farklı görüşteydi. Bankacılar şubeye gelip dövizini almak isteyen vatandaşa “Eğer nakit çekersen komisyon ödersin” demenin onay alınması anlamına geldiğini söylüyordu. Ayrıca bankacılar, bankaların şubeler ile internet sitelerine bu yeni komisyonun alındığına dair duyuru asmasının veya yayımlamasının da tebliğde zorunlu görülen haber verme onay için yeterli olduğunu kaydediyorlardı.

Diğer yandan banka müşterilerinin imzaladığı sözleşmelerde bankaların lehine düzenlemeler olduğu ve bu genel onaylardan yola çıkarak müşterilerin bir hak iddia edilemeyeceğini ifade ediliyordu. Ancak ekonomi yönetiminin komisyon uygulamasının sisteme olan güvende sıkıntı doğurabileceği uyarı yapması nedeniyle bankaların bu görüşlerinden vazgeçtikleri konuşuluyor.

KOMİSYONU GERİ ALANLAR VAR

Ayrıca uzmanlar yine şimdiye kadar alınan komisyonların geri ödenmesi gerektiğini ifade ediyor. Eğer banka komisyon vermek istemezse Tüketici Hakem Heyeti’ne gidilebilir. Konuyla ilgili konuşan Özcan Kadıoğlu, kendisinden kesilen komisyonu bankaya dilekçe vererek geri aldığını kaydetti. Kadıoğlu, bankaların bu ücreti geri vermeye yanaşmaması halinde Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurulması gerektiğini kaydetti.