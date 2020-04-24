NASA solunum cihazı üretti!

Solunum cihazlarına olan yüksek talep sonrası Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) harekete geçti. Kurumun mühendisleri, çok daha basit ve ucuza üretilecek bir cihaz geliştirdi. NASA'nın tasarladığı bu solunum cihazının, hafta sonunda ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay alması bekleniyor.

Business Insider’da yer alan habere göre; California'daki jet motorları üzerine çalışan laboratuvardaki mühendisler, bu aleti sadece 37 günde tasarladı. NASA'nın yeni ürününe, ‘yerel olarak erişilebilir ventilatör müdahale teknolojisi’nin İngilizce kısaltması olan VITAL ismi verildi.

‘TEST SONUÇLARI MUHTEŞEM’

VITAL'ı öne çıkaran özelliklerinden biri, geleneksel solunum cihazlarının yapımındaki parçaların sadece yedide biriyle üretilmesi olduğu ifade ediliyor. Bu sayede seri üretimi fazlasıyla hızlı ve kolay olması bekleniyor.

VITAL'ın prototipi, New York'taki Icahn Tıp Fakültesi'nde denendi. Üretim sürecinde yer alan isimlerden NASA mühendisi Dave Gallagher, test sonuçlarının ‘muhteşem’ olduğunu söyledi. Gallagher, geleneksel cihazlara olan talep nedeniyle parça tedarik zincirinin bozulmasından endişe edildiğini belirterek, “Bu nedenle çok daha az parçayla çalışan bir tasarım üzerine yoğunlaştık. Ayrıca farklı endüstrilerden de temin edilebilecek parçalar seçtik” ifadelerini kullandı.

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‘DOKTORLARI KORKUNÇ KARARLARDAN KURTARABİLİR’

Gallagher, kesin bir rakam vermese de NASA'nın tasarımının 2 bin ila 3 bin dolar arasında bir fiyata üretileceğini tahmin ediyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, General Motors'un ‘düşük fiyat' konseptiyle ürettiği geleneksel solunum cihazının maliyeti 16 bin dolar…

Solunum cihazlarının daha rahat ulaşılabilir olması en çok doktorların elini kolaylaştıracak. Icahn Tıp Fakültesi'nden Dr. Hooman Poor, “Mesleki olarak en korkunç karar, yetersiz sayı nedeniyle solunum cihazını kimin kullanacağını seçmek” diye konuştu.