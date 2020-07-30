Ne bayram ne yasak dinlediler! 40 işçi daha kovuldu

Samsun’da faaliyet gösteren SAMPA Otomotiv, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pandemi sürecinde işten çıkarmaları yasaklamasına rağmen önce 60 ardından da 40 işçiyi işten çıkarttı.

Kovulan işçilerin Özçelik-İş sendikası üyesi olması ise dikkat çekti. sozcu.com.tr’de yer alan haber üzerine yazılı bir açıklama yapan SAMPA İnsan Kaynakları Direktörü Kerem Ozan, işçilerin sendikalı olduğu için işten çıkarılmadığını dile getirdi.

Ozan, yaptığı açıklamada pandemi süresince şirkette 27 vaka görüldüğünü belirterek, “Hiçbir çalışanımızı sendika üyeliği sebebiyle işten çıkarmadık ve böyle bir düşüncemiz de asla olmadı. 2019 sonundan bugüne, pandemi döneminde 710 yeni çalışanımızla yüzde 40 büyüyerek 2 bin 386 kişiye ulaştık. Sene sonunda 2019’a göre istihdam oranımızı yüzde 60 artırmış olmayı hedefliyoruz” dedi.

MARTTAN İTİBAREN 382 TUTANAK TUTULDU

Pandemi döneminde alınan tedbirlere sıkı bir şekilde uyduklarını ifade eden Kerem Ozan, İş Sağlığı ve Güvenliği ekipleri tarafından mart ayından bugüne kadar 382 tutanak tutulduğunu açıklayarak, “Maalesef disiplin yönetmeliğine uymayan 60 çalışanımızı, iş güvenliğini tehlikeye düşürmek ve iş güvenliği kurallarını ihlal etmek nedenleri ile defalarca uyardıktan sonra, pandemi nedeni ile işten çıkarma durumunda kaldık. Bu kararı da diğer çalışanlarımızı ve ailelerini korumak için aldık” şeklinde konuştu.

Disiplin yönetmeliğindeki maddeleri de açıklayan Ozan, işçilerin İş Kanununun 25’inci maddesindeki “İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevi kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi ve işçinin kendi isteğiyle veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri 30 günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması” nedeniyle işçilerin iş akitlerinin fesih edildiğini belirtti.

MASKE EĞİTİMİ VEREN VE DAĞITAN KİŞİYİ DE ÇIKARDILAR

Şirketin kendilerini işten çıkarmasından sonra SGK’dan kendilerine gönderilen mesajda işten çıkarılma nedeni olarak hırsızlık, taciz gibi yüz kızartıcı suçları kapsayan kod 29 olduğunu dile getiren 30 yaşında ve 1 çocuk babası olan Abdullah Eroğlu, “6 yıldır çalışıyorum.

Son 4 yıldır vardiya amiri olarak görev yapıyorum. Son dönemde sendikaya üye olduğumuz için bizi işten çıkardılar.Sebep olarak da bizim maske takmadığımızı ileri sürdüler. Böyle bir durum söz konusu değil. Ben bölümümde maske dağıtımları, arkadaşlara maske eğitimleri veren iş güvenlik malzemelerini dağıtan kişiyim.

Herkes maskesini taktığı bir bölümde çalışıyorum. Bunu kod 29’a soktular. Burada hırsızlık, taciz gibi maddeler var. Şuanda karalandık. Bazı arkadaşlarımıza fabrikada olmadığı izinli gününde maske takmadı diye tutanak tutuldu. İşten çıkarıldı. Ama, asıl çıkarılma sebebimiz bizim sendikalı oluşumuz. Yaklaşık 100 kişiye ulaştı çıkarılan işçi sayısı. Herkesi mağdur ettiler” dedi.

Eroğlu, şirketin kendilerini ikaz etmediğini ve ihtar almadıklarını 22 Temmuz’da tutanak tutup 2-3 gün sonrada kovulduklarını belirtti.

DEFALARCA ÖRNEK ÇALIŞAN OLDU

Şirket yönetiminin işçinin performans ve çalışmasına dikkat etmediğini söyleyen 1 çocuk babası Cengiz Çelikoğlu (31), SAMPA’da ekip lideri olarak görev yaptığını söyleyerek şöyle konuştu;

“Bize maske takmadıkları söylenerek hakkımızda tutanak tutuldu. Bu madde nedeniyle İŞKUR’dan işsizlik parası alamıyoruz. Çalışma düzenlerimiz ve performanslarımızı hiç bir şekilde göz önünde bulundurmadılar. Defalarca performansa göre prim aldım, örnek çalışan olarak gösterildim. Bunlar göz ardı edildi. Sendikalı olunca bize leke atarak işten çıkardılar.”

SÖMÜRÜYÜ GÖRÜNCE SENDİKALI OLDUK

Pandemi döneminde SAMPA otomotivin açıkladığı gibi üst düzey tedbirler alınmadığını dile getiren 2 çocuk babası Hasan Ulutay (36), maske ve sosyal mesafeye odaklı değil üretime odaklı çalıştırıldıklarını söyledi.

Ulutay, yemekhane ve soyunma odalarına grup grup girilmesi gerekirken servise geç kalmamak için hep birlikte bu alanlara girmek zorunda kaldıklarını ve kendilerini de uyaran kimse olmadığına dikkat çekti.

Çalışma ortamının düzelmesi için sendikalı oldukları belirten Ulutay, “Bir dizi sömürü mantığıyla hareket edildiğini gördüğümüz için SAMPA çalışanları olarak bu durumdan sendika örgütlenmesiyle kurtulabileceğimizi düşündük. Yavaş yavaş sendika üyeliklerine başladık.

Daha sonra iş veren sendikadan haberdar olunca, kimlerin sendikaya üye olduğunu çeşitli ayak oyunlarıyla tespit etmeye çalıştı. Sonucunda ilk etapta 60 kişiyi maske takmadıkları için çıkardı. Aslında sendikalı oldukları için işten çıkarıldı. Bizi başka bir yerde iş bulamayacağımız şekilde lekeleyerek, hatta işsizlik maaşını almamızı engelleyecek şekilde bu bayram arefesinde işsiz bıraktı” dedi.

Ulutay, 2016 yılında da sendikal faaliyet girişimleri olduğunu ancak yöneticilerin kendilerine verdikleri vaadler nedeniyle vazgeçtikleri açıklayarak, patronların verilen vaadleri yerine getirmediğini dile getirdi.

29 İŞTEN AYRILIŞ (ÇIKIŞ) KODU NEDİR? SGK işten ayrılış kodlarına göre 29 kodu: “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” anlamına gelmektedir. İşverenin işçisini bu kod ile çıkarabilmesi için işçinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II bendi kapsamında belirtilen fiillerden birini işlemesi gerekmektedir. İşten ayrılış nedeni 29 olarak bildirilen işçi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre işsizlik maaşına hak kazanamamakta ayrıca işvereninden de tazminat talep edemeyeceği gibi işçinin hizmet dökümünde sürekli görünmektedir.