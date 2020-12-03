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Net rezerv sert düştü, vatandaş döviz almaya devam etti

Merkez Bankası'nın swap ile ödünç aldıkları dahil net rezervi 20-27 Kasım döneminde 4.7 milyar dolar düşüşle 2003 yılı sonrasının en düşüğü olan 13.73 milyar dolara geriledi. Vatandaşların yabancı para mevduatı aynı dönemde 101 milyon dolar artışla 144 milyar dolara ulaştı. 

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:27, 03/12/2020
Haberler Ekonomi
Net rezerv sert düştü, vatandaş döviz almaya devam etti

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 20-27 Kasım tarihleri arasında swap (takas) ile ödünç alınan döviz ve altınlar dahil net rezerv bir önceki haftaya göre 4.7 milyar dolar düşüşle 13.73 milyar dolara geriledi.

TCMB’nin net rezervleri böylece 2003’ten bu yana en düşük seviyelere inmiş oldu.

Aynı haftada TCMB’nin brüt rezervleri ise 889 milyon dolar azalışla 84,2 milyon dolar olarak açıklandı.

DÜŞÜŞÜN NEDENİ SWAPLARIN YENİLENMEMESİ

Reuters’ta bu hafta yayımlanan ve bankacıların analitik bilanço verilerinden yaptığı hesaplamaya dayanan bir haberde, 27 Kasım haftasında net rezervlerde yaklaşık 5 milyar dolar düşüş olacağına dikkat çekilmişti.

Aynı haberde bu düşüşün önemli bölümünün, TCMB’nin bankalarla gerçekleştirdiği swapların yaklaşık 4 milyar dolarlık bölümünü yenilememesinden kaynaklandığı da belirtilmişti.

Ekim sonunda 66,9 milyar dolarlık swap (takas) ile ödünç alınan döviz ve altınlar düşüldüğünde TCMB net rezervi -48 milyar dolar olmuştu.

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VATANDAŞ DOLAR ALMAYA DEVAM EDİYOR

6-20 Kasım arasında parite etkisinden arındırılmadan 3,9 milyar dolar artan yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatı, 20-27 Kasım haftasında 189 milyon dolarlık sınırlı düşüşle 227 milyar 978 milyon dolara geriledi.

Düşüş şirketlerin yabancı para mevduatlarındaki azalıştan kaynaklandı.

Vatandaşların yabancı para mevduatı aynı dönemde 101 milyon dolar artışla 144 milyar 6 milyon dolara ulaştı.

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Yayınlanma Tarihi:15:25,
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