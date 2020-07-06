Fortune 500’de yer alan Netlog 64’üncü sıraya çıktı

2019 yılında net satışlarını 4,7 milyar TL'nin üzerine taşıyan şirket, listede en fazla istihdam sağlayan kurumlar arasında yer aldı. Son yıllarda gösterdiği yüksek ihracat performansıyla da dikkat çeken Netlog'un, 2019 cirosunda ihracatın payı ise 3 milyar TL'yi aştı. Son 4 yıldır Türkiye'nin en büyük hizmet ihracatçıları listesinde ilk 10'da yer alan Netlog, geçtiğimiz yıl sonunda Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen ödül töreninde de “Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olmuştu.

2004 yılında 13 TIR, 13 şoför ve 8 çalışan ile lojistik sektörüne giren Netlog, aradan geçen 16 yılda dünya genelinde 15 bine yakın çalışanı bulunan entegre bir lojistik şirketine dönüşmüş durumda. Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Hollanda, Amerika, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai) olmak üzere yurt dışında 5 farklı ülkede faaliyetlerine devam eden Netlog, son yatırımlarla birlikte toplam depo sayısını da 70'in üzerine çıkarmış durumda.