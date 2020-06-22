New York’ta 300 bin kişi işe dönüyor!

Mart ayında New York'ta karantina tedbirleri uygulanmaya başladığında, şehir tek başına dünyadaki corona virüsü vakalarının yüzde 6'sına ev sahipliği yapıyordu. Ancak vakaların azalmasıyla birlikte tedbirler de gevşetilmeye başlandı.

‘HAZIR OLUN ÇÜNKÜ BAŞLIYORUZ!'

Business Insider'da yer alan habere göre, bugün şehirde önlemler ‘2. Aşama’ya indirilecek. Belediye başkanı Bill de Blasio, “Hazır olun, çünkü başlıyoruz. Pazartesi günü (bugün) şehrimiz büyük bir adım atacak. Önlemlerde yeni seviyeye geçmemiz, en az 150 bin kişinin iş bulmasını, 300 bin kişinin ise işlerine geri dönmesini sağlayacak” diye konuştu.

Yeni aşamayla birlikte ofisler, mağazalar, güzellik salonları, berberler, restoranlar (sadece açık havada hizmet verilecek), emlak sektörü ve oto galeriler yeniden hizmet vermeye başlayacak.

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BİRÇOK EYALETTE VAKA SAYILARI YENİDEN YÜKSELİYOR

De Blasio, yeni vaka sayısının ve hastaneye yatma oranlarının çok düştüğüne işaret ederek, “Hepimizi tebrik ediyorum. Aynı şekilde devam edelim” dedi. Eğer New York'ta vaka sayıları azalmaya devam ederse, ‘3. Aşama’ya geçiş yapılarak içeride hizmet veren restoranlar, spa ve masaj salonları gibi yerlerin de kapılarını açmasına izin verilecek.

New York City'nin tedbirleri azaltması; Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Mississippi, Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Teksas gibi eyaletlerde vaka ve hastaneye yatış sayılarının yükseldiği döneme denk geldi.

Bazı halk sağlığı uzmanları, karantinanın gevşetilmesinin yeni salgın dalgasına davetiye çıkarttığı uyarısında bulundu. Ancak eyalet valilerinin birçoğu, şu anda yeniden karantina başlatmanın planları arasında olmadığını açıkladı.

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