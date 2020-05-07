New York’u dolandırdı, California’da başaramadı

Yaron Oren-Pines isimli bir mühendis, Donald Trump'a tweet atarak acil ihtiyaç duyulan ventilatörlerden (solunum cihazı) hemen üretebileceğini yazmış, kendisine ulaşılmasını istemişti.

New York Eyaleti de Beyaz Saray'dan gelen tavsiye üzerine 1.450 ventilatör için piyasa değerinin üç katı olan 69 milyon dolarlık anlaşma yapmıştı.

BuzzFeed News’in haberine göre, bu şekilde New York'u dolandıran Oren-Pines'ın daha önce de California için benzer bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Dolandırıcı mühendis, bu eyalete de N95 maske satmaya çalışmış.

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KULLANICILAR, DOLANDIRICI OLDUĞUNU ANLADI!

Mart ayında salgının artmasıyla birlikte sağlık çalışanları, 0.3 mikrondan küçük zararlı partiküllerin yüzde 95'ini engelleyen N95 maske bulmakta zorluk yaşadı.

Yaron Oren-Pines, Nextdoor isimli uygulama üzerinden çarpıcı bir ilan verdi. Oren-Pines, “Lütfen birisi California Sağlık Departmanı'yla iletişim kurmamı sağlayabilir mi? Elimde, dünyada herkesin peşinde olduğu 3M üretimi N95 maskelerden 18 milyon adet var” diye yazdı.

Bu paylaşımın altına, uygulamanın diğer kullanıcıları tarafından, “Bu kadar çok maskeye nasıl sahip olabilirsin? Sen bir dolandırıcısın” yorumları yapıldı.

ÜRETİCİ 3M, DAVA AÇTI

California Halk Sağlığı Departmanı Sözcüsü, Oren-Pines ya da şirketlerinden hiçbir şey almadıklarını açıkladı. Ancak sözcü, dolandırıcı mühendis ile temas kurup kurmadıklarını söylemedi.

Satılmaya çalışılan N95 maskelerinin üreticisi 3M, Oren-Pines ve onun gibi kendi ürünleri için sahte teklifler veren kişiler hakkında dava açtı.

Şirketten yapılan açıklamada, “Bu tarz sahte teklifler, dolandırıcılık girişimleri ve sahte ürünler, pazarın bütünlüğünü bozduğu gibi kamu sağlığını da olumsuz etkiliyor” denildi.

59 MİLYON DOLARI KURTARDILAR!

Bu arada New York Eyaleti Vali Başdanışmanı Richard Azzopardi, kaptırdıkları 69 milyon doların 59 milyon dolarını kurtardıklarını açıkladı. Eyalet, kalan 10 milyon doları da ya para ya da ventilatör olarak geri almayı umuyor.