Nike işçi çıkarmaya hazırlanıyor

Nike, mali yılın son çeyreğinde 790 milyon dolar zarar ettiğini açıklamıştı. Dünyanın en büyük spor ayakkabı üreticilerinden biri olan marka, önümüzdeki günlerde personel çıkarmaya hazırlanıyor.

‘MALİYET TASARRUFU İÇİN DEĞİL'



Reuters'ta yer alan habere göre Nike, kapsamlı bir dönüşüme hazırlanıyor. Buna göre şirket, dijital satışlara ağırlık verirken, mağazalardan personel çıkarmayı planlıyor. Nike'tan yapılan açıklamada, “Kaynaklarımızı değiştiriyoruz. Yüksek potansiyel gördüğümüz alanlara yeniden yatırımlar yapacağız. Bunun sonucunda büyük olasılıkla işten çıkarmalar olacağını tahmin ediyoruz. Ancak bunu maliyet tasarrufu için değil, yatırımları yönetmek için yapacağız” ifadeleri kullanıldı. Nike'ın hisseleri Cuma günü Dow'da yüzde 6 düşüş yaşadı.

KAÇ KİŞİNİN ÇIKARILACAĞI BELLİ DEĞİL



CEO John Donahoe, analistlere yaptığı açıklamada ise, “Dijital satışlar şu anda genel satışlarımızın yüzde 30'unu oluşturuyor. Bunu yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Vizyonumuz net ve bağlantılı bir dijital pazar yaratmak” dedi.

Daha önce ServiceNow ve eBay'in CEO'su olan Donahoe, bu yılın başında Nike'taki görevini devralmıştı. John Donahoe, doğrudan müşteriye satış stratejisini hızlandırmak istiyor. Donahoe'nin çalışanlara konuyla ilgili bir mail atarak, “Kaç kişinin işten çıkarılacağı ve hangi bölümlerin bundan etkileneceği henüz belli değil” ifadelerini kullandığı öğrenildi.