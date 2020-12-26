Nike’ın ırkçılık karşıtı reklamı Japonya’da tartışma yarattı

ABD'de reklamlarında ırkçılık karşıtı içerikleri kullanan Nike, benzer bir içeriği Japonya'da kullanınca tartışmanın fitili ateşlendi.

Japonya'da kasım sonunda yayımlanan reklamda, etnik olarak Koreli olan bir ismin de aralarında olduğu üç genç kadın yer aldı. Reklamda kadınlar, ırkçılık ve şiddetle mücadele ederken futbolda sığınak ve eğlence bulur şekilde resmediliyor.

DISLIKE YAĞMURU

#YouCantStopUs (Bizi durduramazsınız) etiketiyle paylaşılan reklam, ırkçılık ve ayrımcılık tartışmalarının pek gündemde olmadığı ülkede tartışmalara neden oldu.

YouTube'da 11 milyon izlenen reklama gelen bildirimlerin yüzde 40'ı, beğenmeme (dislike) seçeneğini tıkladı.

Videonun yaklaşık 17 milyon izlendiği Twitter'da ise paylaşımın altında bazı Japonlar destek içeren mesajlar yazarken, bazıları ise şirketin Japonya karşıtı bir reklama imza attığını öne sürdü.

YERLİLER, KORELİLER, ÇİNLİLER, BREZİLYALILAR…

Bloomberg, resmi verilere göre Japonya'da nüfusun yüzde 97,7'sinin etnik olarak Japon olarak nitelendirildiğini, ülkede yerli, Brezilyalı, Çinli ve Koreli azınlıkların olduğunu aktardı.

Tokyo'daki Uluslararası Hristiyan Üniversitesi'nden Doç. Dr. Allen Kim, Japon kültüründe tireli kimliğe yer olmadığını, insanlar kendilerini Brezilyalı-Japon, Koreli-Japon ya da Çinli-Japon olarak tanımlayabilmeleri durumunda, ülkenin daha güçlü olacağını öne sürdü.

İlginizi Çekebilir Nike işçi çıkarmaya hazırlanıyor

AYRIMCILIK ANKETİ

Bloomberg, son yıllarda azınlık milletlerden bazı kişilerin uğradıkları ayrımcılığı gündeme getirmeye başladıklarını, dev telekomünikasyon şirketi SoftBank'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Masayoshi Son'un bir Koreli olarak uğradığı ayrımcılığı anlattığını hatırlattı.

2017 yılında yapılan bir araştırmada, Japon olmayanların yüzde 40'ı, barınma, yüzde 25'i istihdam konusunda ayrımcılığa maruz kaldıklarını söylemişti.

Japonya'da şirketler, genelde reklamlarda sosyal meselelere değinmekten uzak duruyor.