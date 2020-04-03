Nisan ayı kira artış oranı belli oldu! Kiralara ne kadar zam gelecek?

Türkiye’de 11 Mart’ta ilk corona virüsü vakası görülmesinin ardından vatandaşların büyük bir bölümü evinde karantinaya çekilirken karantina dönemini kapsayan enflasyon rakamları açıklandı. Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 11,86’ya yükseldi. Kira artış oranları da yeniden hesaplandı.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13.33, yurt içi üretici fiyatları yüzde 8.50 arttı. Mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 13.33 oranında zam yapabilecek.