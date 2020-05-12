Nisan’da 2 milyon 590 bin kişiye kısa çalışma ödemesi

Türkiye İş Kurumu (İşkur) tarafından açıklanan işsizlik sigortası bültenine göre, corona virüsü salgınının etkisiyle Nisan’da 2 milyon 590 bin 589 kişiye toplamda 4 milyar 95 milyon TL’lik kısa çalışma ödemesi yapıldı.

Eylül 2005 tarihinden 29.02.2020 tarihine kadar toplamda 349 bin 798 kişi kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanmıştı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 432 milyon TL ödeme yapılmıştı.

MART’TA 96 BİNDİ

Salgının etkili olduğu Mart ayında da 96 bin 636 kişi kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanmıştı.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Ek 2. maddesi gereğince, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde çalışılmayan süreler için çalışanlara üç ayı geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği ödeniyor.

Corona virüsü salgınıyla birlikte yüz binlerce işletme, kısa çalışma ödeneğine başvurmuştu. Yoğun başvuru üzerine hükümet, müfettiş incelemesi sürecini erteleyip ödemeleri başlatmıştı.