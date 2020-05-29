Nisan’da ihracat yüzde 41,4 azaldı, açık yüzde 67 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,4 azalarak 8 milyar 990 milyon dolar, ithalat yüzde 25,0 azalarak 13 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 azalarak 51 milyar 662 milyon dolar, ithalat yüzde 1,0 artışla 69 milyar 205 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI NİSAN’DA YÜZDE 67 ARTTI

Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 67,0 artarak 2 milyar 732 milyon dolardan, 4 milyar 564 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Nisan ayında %84,9 iken, 2020 Nisan ayında yüzde 66,3’e geriledi.

Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 102,3 artarak 8 milyar 671 milyon dolardan, 17 milyar 543 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Nisan döneminde yüzde 87,4 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 74,7’ye geriledi.

İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA ÇİN İLK SIRADA

Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 862 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 605 milyon dolar ile ABD, 564 milyon dolar ile Irak, 400 milyon dolar ile İtalya ve 361 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1’ini oluşturdu.

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Nisan ayında Çin’den yapılan ithalat 1 milyar 559 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 435 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 202 milyon dolar ile Rusya, 746 milyon dolar ile ABD ve 588 milyon dolar ile Güney Kore izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,8’ini oluşturdu.