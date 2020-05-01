Normale dönüşte hedef tarih: 4 Mayıs

MERVE EROL

Corona virüsü salgını dünyanın dört bir yanında ekonomileri durma noktasına getirdi. Malezya Başbakanı Yassin bugün yaptığı açıklamada 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren ekonomiyi yeniden açmak için ilk etap çalışmalara başlayacaklarını söyledi. 4 Mayıs tarihi sadece Malezya için önemli değil. İtalya, Yunanistan, Tunus, Hindistan ve Nijerya da ekonomiyi açmak için 4 Mayıs tarihini belirledi. Söz konusu ülkelerde bu pazartesi gününden itibaren bazı iş kollarının tekrar harekete geçecek.

MALEZYA

Vaka sayısı: 6002

Ölüm: 102

Güneydoğu Asya ülkesi 18 Mart'tan beri karantina altındaydı. Başbakan Muhyiddin Yassin, 4 Mayıs'tan itibaren ekonominin tamamına yakınının yeniden faaliyete geçeceğini söyledi. Reuters’ın aktardığına göre, Yassin; tema parklar, sinema salonları, konferanslar ve sergilerin ise kapalı kalmaya devam edeceğini duyurdu. Ayrıca Ramazan ayı boyunca pazarlar da açılmayacak. Başbakan Muhyiddin Yassin ayrıca Ramazan Bayramı'nda insanların memleketlerine, köylerine gitmelerinin de yasak olacağını açıkladı.

İTALYA

Vaka sayısı: 205 bin

Ölüm: 27 bin 967

İtalya, virüsün Avrupa'da sert bir şekilde vurduğu ilk ülke oldu. Önce bölgesel, ardından tüm İtalya'da karantina ve evden çıkma yasakları uygulandı. Salgınla mücadelede önemli mesafe kat edilmesinin ardından normalleşme konusunda yol haritası belirlendi. Financial Times’ta yer alan habere göre; ilk adımlar 4 Mayıs'ta atılacak. Üretim sektöründe çarklar yeniden dönecek, inşaat sektöründe mesai başlayacak. Restoranlar da sadece evlere servis hizmeti vermek şartıyla kapılarını açacak. 4 Mayıs'tan itibaren aile ziyaretleri de serbest.

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YUNANİSTAN

Vaka sayısı: 2591

Ölüm: 140

Komşu, karantinadan çıkmak için birkaç aşamalı bir plan hazırladı. Bloomberg’de yer alan habere göre; ilk aşamaya 4 Mayıs'ta başlanacak. Bu tarihten itibaren mağazalar, kuaförler ve bazı okullar açılacak. Kiliselerde ise kişisel ibadete izin verilecek. İkinci aşamada bölgeler arasında seyahatler kademeli olarak başlayacak. Başbakan Kyriakos Mitsotakis, normalleşme planlarının detaylarını salı günü açıklayacak. Geleneksel Mayıs Kutlamaları ise karantinanın esnetilmeye başlayacağı 4 Mayıs'tan sonraki ilk hafta sonu olan 9 Mayıs Cumartesi gününe kaydırıldı.

TUNUS

Vaka sayısı: 994

Ölüm: 41

Ülkede açıklanan vaka sayısı az olmasına rağmen tedbirler sıkı bir şekilde uygulandı. Başbakan Elyes Fakhafkh, “Durum büyük ölçüde kontrol altında olsa da dikkatli olmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı. Tunus'ta 4 Mayıs'tan itibaren toplu taşıma yeniden hizmete girecek. Gıda ve inşaat sektörü yarı zamanlı çalışmaya başlayacak.

Salgının ülke ekonomisine etkisi sert oldu. Tunus ekonomisinde yüzde 4.3'lük küçülme bekleniyor. Bu, ülkenin özgürlüğünü kazandığı 1957'den beri en büyük düşüş olacak. Turizmden de darbe alan Tunus'un şimdiye kadar bu sektördeki kaybının 1.4 milyar dolar olduğu belirtildi.

HİNDİSTAN

Vaka sayısı: 35 bin 43

Ölüm: 1147

1.3 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan, 24 Mart'ta karantina kararı almıştı. Başbakan Narendra Modi, son açıklamasında tedbirlerin 3 Mayıs'a kadar sıkı bir şekilde uygulanacağını söyledi. 4 Mayıs'tan itibaren ise normalleşme yolunda adımlar atılacak. İçişleri Bakanlığı, tedbirler sayesinde salgınla mücadelede ciddi anlamda başarılı olunduğunu duyurarak, karantinanın hafifletilmesi için toplantılar yapıldığını ve detayların kısa sürede halkla paylaşılacağını açıkladı.

NİJERYA

Vaka sayısı: 1932

Ölüm: 58

Ülkenin en kalabalık şehri Lagos ve komşusu Ogun ile başkent Abuja'da 25 milyon insan karantina altındaydı. Nijerya Başkanı Muhammadu Buhari, 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, 4 Mayıs'tan itibaren tedbirlerin gevşetileceğini duyurdu. Buhari, “Salgının ve karantinanın faturası ağır oldu. Birçok vatandaşımız geçim kaynağını kaybetti, iş yerleri kapandı. Hiçbir ülke, aşı bulunana kadar karantina altında kalacak güce sahip değil. Ekonomik faaliyetlere aşamalı olarak yeniden başlayacağız” dedi. Buna rağmen 20.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak. Ayrıca herkes dışarıda maske takmak zorunda. Sosyal ve dini toplantılardaki yasak da devam edecek.