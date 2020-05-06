Normalleşme sürecinde hangi işletmeler açık, hangileri kapalı?

BANKALAR: Salgının ilk ortay çıktığı mart ayında Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı almasının ardından mesai saatleri 12-17 olarak değiştirilmişti.

Bankalar da yavaş yavaş eskisi gibi 09-17 mesaisine dönmeye başlıyor. Garanti BBVA & Mayıs, İş Bankası ise 11 Mayıs’ta eski mesai saatlerine döneceğini açıkladı.

AVM: Corona virüsü salgını nedeniyle mart ayında kapanan AVM'ler Sağlık Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği kurallara uyulması şartıyla 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek.

LOKANTA VE RESTORANLAR: İçişleri Bakanlığı’nın 22 Mart’ta illere gönderdiği genelge kapsamında; içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranların, pastane ve benzeri iş yerlerinin, sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermesine izin verilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasında lokanta ve restoranlar için yeni herhangi bir karar duyurulmadı. Buna göre lokanta ve restoranlar belirlenen şekilde hizmet vermeye devam edecek.

KUAFÖR VE BERBERLER: Sosyal mesafe kuralı gereği ilk kapatılan yerlerden olan kuaförler, berberler ve güzellik salonları da gerekli temizlik koşullarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi koşuluyla 11 Mayıs Pazartesi günü açılacak.

GECE KULÜPLERİ: 11 Mart’ta duyurulan ilk corona virüsü vakasının ardından İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla 15 Mart’ta kapatılan pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri de hala kapalı olan işletmeler arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında söz konusu işletmeler için herhangi bir bilgi yer almadı.