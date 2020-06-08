Norveç’te devletin alkol satışı patladı

Norveç'te alkol oranı yüzde 4,7'den fazla olan içkileri satma hakkını tekelinde bulunduran devlet kurumu Vinmonopolet tarafından yapılan açıklamaya göre gümrük kapılarının kapalı olduğu Mayıs ayında içki satışları yüzde 44 yükseldi.

Reuters’ta yer alan habere göre; Pandemi dolayısıyla ülkede restoranların da kapanmasıyla birlikte bira dışındaki alkolleri satın almak isteyen vatandaşlar tüketimlerini devletin mağazaları aracılığı ile yapmak durumunda kaldılar.

“BEKLENEN BİR ŞEYDİ”

Vinmonopolet sözcüsü Jens Nordahl, “Satışlarımız arttı fakat barların ve restoranların kapalı olduğu bu dönemde bu çok beklenen bir şeydi” diye konuştu.

Oslo merkezli Alkollü içki ithal eden Arcus yetkilisi Per Bjoerkum, “Seyahat yasakları uygulandıkça Vinmonopolet'in cirosu yükselmeye devam edecek” diyor.

Norveç yakın gelecekte seyahat yasaklarını kaldırmak için bir takvim açıklamadı. Norveç 15 Haziran tarihinde Danimarka ile seyahat yasaklarını kaldırmak istiyor.