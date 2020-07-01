Norwegian Air, 97 adet Boeing siparişini iptal etti

Corona virüsü salgını, hava yolu taşımacılığını durma noktasına getirmişti. Bu da sektörde zincirleme etkiye neden oldu. CNN'de yer alan habere göre, Norwegian Air Shuttle, yaşadığı kriz nedeniyle yeni uçak alımlarını durdurdu.

Şirket, tam 97 uçaklık Boeing siparişini iptal etti. Geçen sene iki 737 Max'in düşmesi nedeniyle zaten sıkıntılı günler geçiren Boeing için bu, o dönemden sonraki en büyük sipariş iptali oldu.

ANLAŞMANIN DEĞERİ 11.5 MİLYAR DOLARDI



Norwegian için ise salgın, zaten kötü giden mali tabloyu tamamen berbat etti. Şirket, salgın başlamadan önce eylül ayında borçlarını yeniden yapılandırmak için harekete geçmişti.

Mayısta ise hissedarlar, yaklaşık 1 milyar dolarlık borcun özkaynağa dönüşmesine onay vererek Norwegian'ı bir anlamda iflastan kurtardı. Şirketin iptal ettiği siparişlerden 92'si, yaşanan kaza olaylarından sonra yeniden havalanmak için son test aşaması olan pilotlu uçuşlara başlayan 737 Max modeliydi. Bunun yanı sıra 5 adet de 787 Dreamliners'ın alımından vazgeçildi.

Boeing'in yeni modeli olan 737 Max'ten sipariş veren ilk Avrupalı hava yolu şirketi Norwegian Air Shuttle'dı. Taraflar 2012 yılında 100 uçak için anlaşmaya varmıştı. Ardından buna 737 modelinden 22 tane daha eklenmişti. Boeing bu siparişler için Norwegian'a 11.5 milyar dolarlık (78.8 milyar TL) fatura çıkarmıştı. Hava yolu şirketi için işler sonradan bozulmaya başlayınca, bu rakamı ödemesi imkansız bir hale geldi.

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SALGINDA İPTAL SAYISI 322'YE ULAŞTI



Boeing'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Müşterilerimizle olan ticari görüşmelerimiz hakkında yorum yapmayacağız. Norwegian Air, uzun süredir Boeing müşterisi olan bir şirket. Çok zorlu bir dönemden geçen birçok diğer operatör gibi Norwegian ile de ilerlemek için çalışıyoruz” denildi.

Salgının hava yolu taşımacılığını etkilemeye başladığı şubat ayından beri çeşitli şirketlerden Boeing'e verilen tam 322 uçak siparişi iptal edilmiş oldu. Bu gelişmeler nedeniyle Boeing, 16 bin kişiyi işten çıkarma ve üretimi azaltma planlaması yaptı.

BOEING HİSSELERİ YÜZDE 6 DÜŞTÜ



Norwegian, 737 Max'in karıştığı iki kaza sonrası uçuşuna yasak getirilmesinden en çok etkilenen hava yollarından biri olmuştu. Şirket, havalandıramadığı 18 uçak nedeniyle Boeing'den tazminat isteyen hava yolları arasında sesini en çok yükseltenlerden biriydi. Hava yolu şirketi, şimdi bu tazminatın yanı sıra iptal ettiği siparişler için ödediği kaporayı da istiyor.

Boeing'in hisseleri, Pazartesi günü 737 Max'in pilotlu uçuş denemelerine başlamasıyla birlikte yüzde 14 yükselmişti. Ancak Norwegian'ın siparişleri iptal ettiği haberiyle hisseler yüzde 6 değer kaybetti.