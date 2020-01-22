Noterlerde yeni dönem 3 Şubat’ta başlıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi olarak ifade edilen uygulamalara 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren tüm noterliklerde başlanacağını açıkladı.

Bakan Gül, “Bu kapsamda ikinci el araç satış sözleşmeleri, iş yeri devir sözleşmeleri, marka devir sözleşmeleri, taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri gibi yaklaşık 9 milyon işlemin yapılmasını bu süreçte bekliyoruz. 3 Şubat 2020 Pazartesi günü itibarıyla bu sisteme tüm noterliklerimiz geçmiş olacak. Böylece para alışverişlerinde büyük bir kolaylık sağlanacak ve yaşanan sahtecilik, muhtemel dolandırıcılıklar ve aksaklıkların önüne geçilmiş olacaktır. Bu sistemle emanet hesabına alınan para noterlik işlemi tamamlandıktan sonra ilgilisine güvenli bir şekilde aktarılmış olacaktır. Noterlikler, sistemde hesaba para yatırıldığını teyit ettikten sonra işlemi gerçekleştireceklerdir.” dedi.

Gül, “3 Şubat’ta başlayacak diğer uygulama da noterliklerde kredi kartı kullanımı imkanıdır. Vatandaşımız, noterde işlemini ister nakit, ister kredi kartı, ister banka kartı ile yapabilecektir. Vatandaşımızın yanında nakit bulundurma zorunluluğu ve buna ilişkin riskler ortadan kalkacaktır. İşlemler, kredi kartı ya da banka kartı ile güvenli bir şekilde halledilebilecektir. Böylece noterliklerde ödeme aracı seçenekleri çoğaltılarak, vatandaşımıza kolaylık sağlayacak güvenli bir uygulama hayata geçmiş oluyor” ifadelerini kullandı. (DHA)