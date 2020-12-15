Ocak-Kasım döneminde bütçe açığı 132.1 milyar TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Kasım ayında 13 milyar 430 milyon TL fazla verdi. Bütçe geçen yılın aynı döneminde 7 milyar 776 milyon TL fazla vermişti.

2020 yılı Kasım ayında 22 milyar 922 milyon TL faiz dışı fazla verildi. Bu miktar geçen yıl 15 milyar 239 milyon TL olmuştu.

BÜTÇE AÇIĞI 132 MİLYAR TL’NİN ÜZERİNDE

Ocak-Kasım döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1.064 milyar TL, bütçe gelirleri 931,9 milyar TL ve bütçe açığı 132,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı bütçe giderleri 934,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 3 milyar TL oldu.

2019’UN AYNI DÖNEMİNDE 92.6 MİLYAR TL

2019 yılının Ocak-Kasın döneminde bütçe açığı 92.9 milyar TL olmuştu.

Ocak-Kasım dönemi bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 93,2 iken 2020 yılında yüzde 97,1 oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 oranında artarak 934 milyar 914 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 94,8 iken 2020 yılında yüzde 97,7 oldu.