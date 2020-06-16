Ödenemeyen elektrik faturalarına taksit imkanı

Kampanya kapsamında 5 bin TL'ye kadar elektrik faturası ödemesi bulunan müşteriler, kredi kartsız olarak ödemelerini 3 aya kadar taksitlendirebilecekler. Uygulamada fatura sayısı değil, toplam borç tutarı esas alınacak ve müşteriler önceki dönem borçlarına da taksitlendirme işlemi yapabilecekler.

Müşterilerin faturalarının ödeme tarih aralığını ve alt limitlerini kendilerinin belirleyeceği Esnek Fatura Uygulaması ve Kesintisiz Enerji Uygulamasıyla enerji kesim oranında yüzde 50'lik bir düşüş sağlayan şirket, son dönemde de Askıda Fatura Uygulamasını devreye almıştı.