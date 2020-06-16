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Ödenemeyen elektrik faturalarına taksit imkanı

Güney Marmara’da 5 milyon kişiye hizmet veren elektrik şirketi corona virüsü ile mücadele kapsamında, ödenemeyen faturalar için esnek ödeme planı hazırladı. Şirket müşterilerine, faturalarını kredi kartı olmadan üç taksitle ödeme imkanı sunmaya başladı.

Sozcu.com.tr
17:37 -
Haberler Ekonomi
Ödenemeyen elektrik faturalarına taksit imkanı

Kampanya kapsamında 5 bin TL'ye kadar elektrik faturası ödemesi bulunan müşteriler, kredi kartsız olarak ödemelerini 3 aya kadar taksitlendirebilecekler. Uygulamada fatura sayısı değil, toplam borç tutarı esas alınacak ve müşteriler önceki dönem borçlarına da taksitlendirme işlemi yapabilecekler.

Müşterilerin faturalarının ödeme tarih aralığını ve alt limitlerini kendilerinin belirleyeceği Esnek Fatura Uygulaması ve Kesintisiz Enerji Uygulamasıyla enerji kesim oranında yüzde 50'lik bir düşüş sağlayan şirket, son dönemde de Askıda Fatura Uygulamasını devreye almıştı.

Corona
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