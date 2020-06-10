OECD’den Türkiye için büyüme tahmini

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye’nin corona virüsü salgını nedeniyle 2020’de yüzde 4,8 daralacağını, corona virüste ikinci dalga olması halinde ise yüzde 8,1 daralacağını öngörüyor.

OECD bugün güncellediği ekonomik projeksiyonlara göre corona virüsü salgınında ikinci dalga olmaması halinde Türkiye’nin 2021’de %4,3 büyüymesini, ikinci dalga olması halinde ise yüzde 2 büyümesini bekliyor.

Dünya ekonomisinin bu yıl %6 daralmasını bekleyen OECD koronavirüs salgınında ikinci dalga durumunda ise bu daralmanın %7,6’ya ulaşacağını öngörüyor. (REUTERS)

